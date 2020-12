Messi, la nuova statua nel museo del Barcellona fa discutere: “Sembra… Oblak o Pjanic”

Lionel Messi fa molto discutere in questo periodo. Se non per i rumors di mercato, anche per… la sua nuova riproduzione. È stata presentata, infatti, la nuova statua di cera del numero 10 del Barcellona nel museo blaugrana. Si tratta di un’opera realizzata ad altezza naturale e dovrebbe rappresentare al meglio il giocatore argentino.

Peccato che tra i tanti commenti, non tutti sembrano d’accordo su questo punto. Infatti, pare che il volto della Pulce assomigli più ad altri calcaitori.

Ma è Messi oppure no?

La polemica è iniziata via social non appena sono circolate le immagini della statua. Molto utenti non sono contenti del volto che dovrebbe rappresentare Messi. Alcuni si sono detti favorevoli all’opera, ma tanti altri no. C’è chi ha paragonato la riproduzione della Pulce al suo compagno Miralem Pjanic. Chi, invece, e in tal senso i commenti sono stati molteplici, lo trova più simile a Jan Oblak, il portiere dell’Atletico Madrid. In attesa di trovare nuove somiglianze, ecco che il popolo blaugrana e non dovrà accontentarsi di questa rappresentazione. Pregi e difetti…