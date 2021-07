Messi, la sua foto con Copa America la più apprezzata nella storia di Instagram

Lo scatto social de La Pulce con la Coppa è da record sui social

Dopo tanto tempo, Lionel Messi è riuscito finalmente a realizzare il suo sogno: vincere un titolo con la su Argentina . Nelle scorse giornate, l'Albiceleste ha infatti trionfato in Copa America . Un successo che ha fatto impazzire tutto il popolo di fede argentina e soprattutto i tantissimi sostenitori di Messi che hanno fatto sentire al loro numero 10 grande vicinanza. In che modo? Apprezzando, come mai accaduto prima nella storia dei social, il suo scatto con il trofeo pubblicato su Instagram .

Ebbene sì, per Messi è arrivato, infatti, un altro incredibile record. La foto pubblicata sul proprio profilo Instagram che lo ritrae in compagnia dell'ambito trofeo, ha raggiunto 19 milioni e ottocento mila reazioni. Si tratta della foto che ha ricevuto più "like" nella storia del noto social network. "È fantastico, grazie a Dio! Siamo Campioni! VamosArgentina", aveva scritto Messi per accompagnare l'immagine. Per il Diez, quindi, un altro guiness da mettere in bacheca...