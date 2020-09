Messi, l’Argentina sorride: “grazie” al coronavirus la sua squalifica è andata in prescrizione

Non tutti i mali vengono per nuocere. Si fa per dire, in questo caso, ma è così. Arrivano, infatti, buone notizie dall’Argentina per Lionel Messi. Archiviata, per il momento, la vicenda mercato che lo voleva in partenza dal Barcellona, dalla Nazionale Albiceleste giungono liete informazioni. Il 10 argentino non dovrà scontare nessuna squalifica per i prossimi impegni. Il motivo? Il coronavirus ha di fatto mandato in prescrizione la sanzione.

Messi: squalifica con l’Argentina prescritta

Nonostante sia passato ormai oltre un anno dalla Copa America nella quale Messi aveva ricevuto la sanzione a seguito di un contrasto non solo di gioco con Medel, nella sfida contro il Cile, la Pulce aveva ancora da scontare due giornate di squalifica. Aveva, perché adesso, come annunciato dalla CONMEBOL e confermato anche dal presidente dell’AFA e dalla stessa Nazionale Albiceleste, la richiesta del presidente Alejandro Domínguez di annullare tale sanzione con la motivazione della prescrizione è stata accolta con Messi che potrà giocare i match contro Ecuador e Bolivia.

Una decisione che farà discutere ma che è ormai è diventata ufficiale. Messi sarà dunque disponibile per la prima partita di qualificazione ai Mondiali 2022 che attende l’Argentina il prossimo 8 ottobre a Buenos Aires.