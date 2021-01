Messi, le cifre del contratto col Barcellona: lo scoop di El Mundo

Lionel Messi è, probabilmente, il giocatore più forte del mondo e come tale riceve uno stipendio proporzionato alle sue abilità. Forse anche un po’ oltre. Il quotidiano El Mundo ha pubblicato le reali cifre dell’ultimo rinnovo firmato da La Pulce col Barcellona nel 2017. Una somma di denaro che in Spagna sta facendo molto discutere e che avrebbe causato, di fatto, una crisi finanziaria al club.

Messi: le cifre del contratto svelate da El Mundo

Finisce ancora in prima pagina Lionel Messi, ma questa volta non per le sue magie in campo o per rumors di mercato, bensì per il suo contratto faraonico. Il quotidiano spagnolo El Mundo ha, infatti, svelato quelle che sarebbero le reali cifre dell’ultimo rinnovo firmato dall’argentino con il club blaugrana.



Dal novembre 2017 al prossimo 30 giugno, data in cui scadrà l’attuale contratto, Messi guadagnerà qualcosa come 555.237.619 euro, ovvero quasi 139 milioni a stagione. Una cifra da capogiro che vede una parte fissa e un’altra variabile.

Da quanto si apprende, Messi ha incassato pure due premi, uno alla firma pari a 115 milioni di euro e uno per la ‘fedeltà’ da addirittura 80 milioni di euro circa. Per quanto concerne la parte variabile, invece, La Pulce avrebbe già incassato una somma pari al 92% di quella totale possibile.

Lo scoop del quotidiano è sicuramente destinato a far parlare a lungo in Spagna ma anche in tutto il mondo, soprattutto alla luce delle recenti informazioni svelate proprio dal Barcellona che, negli ultimi giorni, aveva annunciato debiti record superiori ai 1137 milioni di euro. Debiti su cui ha sicuramente influito anche il ricchissimo contratto di Messi.

A questo punto la domanda che sorge spontanea è: Messi resterà al Barcellona? Ma soprattutto, il Barcellona avrà convenienza a far rimanere l’argentino in Catalogna? Siamo sicuri che dopo queste rivelazioni, anche ai tifosi più appassionati qualche dubbio sarà venuto…