Messi, le scarpette del 644esimo gol al Museo delle Arti in Catalogna: saranno poi vendute per i aiutare i bambini malati di cancro

Non solo le birre, rigorosamente numerate per ogni gol fatto con la maglia del Barcellona spedite ai portieri che li hanno subiti. Lionel Messi ha deciso di andare oltre la semplice celebrazione dei 644 gol siglati con la stessa maglia ed insieme al club e alla Adidas ha stabilito di donare al Museo delle Arti in Catalogna le sue scarpette con le quali ha segnato, appunto, il grande traguardo.

Messi, il gesto per beneficenza

Si tratta di un’iniziativa assolutamente non fine a se stessa. Infatti, come riportano diversi media tra cui RAC 1 e ESPN, Messi non solo ha donato gli stivali al Museo catalano ma dopo un breve periodo nel quale saranno esposti per essere ammirati, verranno messi all’asta con l’intento di donare la somma ottenuta in beneficenza. Previsamente il ricavato sarà diretto all’ospedale oncologico per aiutare i bambini malati di cancro.

Ricordiamo che Messi ha segnato la rete numero 644 con la maglia del Barcellona contro il Valladolid a dicembre battendo il precedente record di Pelé con la maglia del Santos, fermatosi a 643.