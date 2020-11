Tanti messaggi sono piovuti da tutto il mondo in Argentina, in segno di sostegno e solidarietà per Diego Maradona, che ore fa è stato operato per un ematoma subdurale (sangue tra il cranio e il cervello). E mancava uno più che importante; quella di Leo Messi. Arrivato poco fa. “Che tu abbia tutta la forza del mondo per riprenderti in fretta”, le parole del campione blaugrana – Io e la mia famiglia vogliamo vederti quanto prima possibile. Un abbraccio di cuore!