Messi: “Mondiale? Mia moglie e mio figlio Thiago mi mettono una certa pressione…”

Il Mondiale in Qatar è ormai alle porte. Tra le formazioni favorite per la vittoria finale c'è indubbiamente l' Argentina di Lionel Messi . Guai, però, a dirlo al diretto interessato che ai microfoni di Olé ha parlato della rassegna iridata e delle "pressioni" che starebbe subendo anche da parte di... sua moglie e suo figlio Thiago .

"Esattamente come per l'intero Paese, anche nella mia famiglia c'è una grande ansia. Soprattutto da parte di Antonela e mio figlio Thiago. Guarda sempre i video della Nazionale, delle partite possibili, degli avversari e sa perfettamente quando sarà la prima gara, la second e così via. Lui è nervoso e ansioso. La verità è che questo mi mette una pressione terribile", ha rivelato Messi.