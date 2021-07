Messi non pensa al futuro o quasi: “Disconnesso da tutto. E per Qatar 2022…”

Il 10 argentino vuole godersi le vacanze con la famiglia e non pensa al rinnovo... per ora

Lionel Messi è diventato campione con l' Argentina in Copa America e lo ha fatto da svincolato dato che il suo contratto con il Barcellona è terminato lo scorso 30 giugno e per il rinnovo non si hanno ancora notizie viste le difficoltà economiche del club a causa della pandemia. Il numero 10 ha parlato a ESPN Argentina senza però dare alcun indizio su cosa farà nelle prossime settimane, almeno in termini di "vita calcistica".

VACANZE E NON SOLO - "Mio futuro? Sono disconnesso da tutto, non guardo niente. Mi sto godendo questo momento, le persone, e mi preparo ad andare in vacanza con la mia famiglia, che è la cosa più importante ora", ha detto Messi. "La verità è che sono felice, impossibile spiegare la felicità che provo io, la mia famiglia e i miei amici. Una bella follia tutto questo". Sempre a ESPN, La Pulce aveva detto dopo il trionfo in Copa America: "Non ci rendiamo conto di quanto sia importante questo successo, di cosa abbiamo fatto. Battere il Brasile a casa loro. Dobbiamo usare questo slancio ottenuto anche per il futuro", ha detto in riferimento al Mondiale in Qatar. "Usiamo e sfruttiamo questa generazione che abbiamo adesso nell'Argentina per guardare avanti con entusiasmo".