Messi, non solo Var: malessere in campo con l’Argentina

Una serata che sarebbe potuta essere ben diversa per l’Argentina e per Lionel Messi. La Pulce, impegnata con l’Albiceleste nel match contro il Paraguay, si è vista annullare dal Var una rete che sarebbe stata fondamentale per l’esito finale della sfida, poi terminata 1-1.

Ma la vera notizia, oltre ad una prestazione non proprio esaltante, è lo stato di salute del numero 10. Infatti, ai più attenti non è sfuggito un particolare momento della serata, ovvero il malessere, o presunto tale avuto dal calciatore.

Messi, vomiti in campo?

L’argentino, che già in passato aveva combattuto con i suoi problemi di “stomaco”, è stato, forse, ancora vittima di un malessere. Le telecamere non hanno mancato di pizzicare Messi mentre sembra sputare a terra e quasi provocarsi il vomito. Molti utenti dei social si sono chiesti se La Pulce stesse bene o se stesse nuovamente facendo i conti con i problemi che sembravano superati.

Qualche tifoso ha fatto anche notare come già dalla fase degli inni delle rispettive Nazionali, Messi non sembrava stare bene e, anzi, essere molto rigido. Insomma, una serata da dimenticare o quasi per lui.