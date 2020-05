Messi o Ronaldo? Lineker sicuro: “Leo il top, non c’è partita”

Leo Messi o Cristiano Ronaldo? Meglio i dribbling ubriacanti dell’argentino o i guizzi in area del portoghese? Il dibattito divide gli appassionati. Gary Lineker, però, sembra avere le idee chiare. L’ex attaccante inglese ha spiegato il suo pensiero alla BBC: “I tifosi tendono a dividersi e scontrarsi su tutto, anche su Messi e Cristiano Ronaldo. Spesso la scelta dipende dalla squadra preferita. Chi tifa Barcellona dice che Messi è migliore, mentre chi tifa per il Real Madrid o la Juve parteggia per Cristiano Ronaldo. Ma se si parla di chi sia il migliore di sempre allora non ci dovrebbero essere dubbi. E’ Messi, non dovremmo nemmeno discutere secondo me. Secondo la mia opinione, non c’è partita”.