Messi pigliatutto: suo il premio Laureus in condivisione con Hamilton

Lewis Hamilton e Lionel Messi trionfano nella 20a edizione Laureus World Sportsman of the Year Award. Il sei volte Pallone d’Oro e il campione di Formula Uno vincono il premio che per la prima volta in assoluto ha due vincitori.

Per la prima volta nella storia viene premiato un calciatore. Messi pigliatutto e soddisfatto dell’ennesimo trofeo: “Volevo essere presente per ciò che il premio rappresenta, ma non ce l’ho fatta. Vorrei comunque ringraziare l’Academy per avermi dato questo titolo davvero speciale. Sono onorato di essere il primo a vincerlo da sportivo che pratica uno sport di squadra, e non individuale come i precedenti. Ringrazio i miei compagni e i tifosi che mi supportano”, ha detto l’argentino ai canali ufficiali del premio Laureus.