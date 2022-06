Messi porta a casa il trofeo numero 40 e supera Iniesta al secondo posto

Al primo posto c'è Dani Alves

L'Argentina ha dominato l'Italia nella Finalissima 2022 che ha messo di fronte la vincitrice di Euro 202 e la vincitrice della Copa America 2021. L'incontro si è concluso con una schiacciante vittoria degli argentini con il punteggio di 3-0. Lionel Messi ha giocato una gara incredibile e anche se non ha segnato, ha dato un assist al bacio a Lautaro Martinez per l'1-0 a metà primo tempo. Per l'attaccante del PSG, questo trofeo conquistato a Wembley è il numero 40 della sua straordinaria carriera. Messi ha scavalcato lo spagnolo Andres Iniesta, che ha collezionato 39 titoli. Al primo posto c'è il difensore brasiliano del Barcellona Dani Alves con 46.