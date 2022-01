Messi positivo al Covid: accuse e minacce social a un DJ per averlo contagiato ma lui è negativo…

Fer Palacio è stato accusato di aver contagiato La Pulce. Peccato che abbia poi dimostrato di essere negativo al coronavirus e quindi di non avere nulla a che vedere con la positività del calciatore parigino

Lionel Messi ha contratto il Covid-19 e salterà con ogni probabilità il match del 9 gennaio del Paris Saint-Germain in casa del Lione. Il sette volte vincitore del Pallone d'Oro al momento è bloccato in Argentina in compagnia della sua famiglia in attesa di tornare negativo e volare nuovamente in Francia. La vicenda legata alla Pulce ha generato grande malumore tra i tifosi parigini e della nazionale Albiceleste con diversi di loro che si sono chiesti chi abbia potuto trasmettere al giocatore il coronvirus.