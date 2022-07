Messi, rebus futuro: deve scegliere tra Psg, MLS e… Barcellona

Quale futuro per Lionel Messi ? Nelle scorse giornate si era sparsa la voce della volontà del Paris Saint-Germain di rinnovare il contratto dell'argentino sino al 2024. Un anno in più oltre all'attuale accordo. Eppure, adesso, come rivela Sky Sports, ci sarebbero in realtà tanti dubbi da sciogliere che potrebbero essenzialmente portare il sette volte Pallone d'Oro a tre opzioni dopo il 2023.

Messi ha fatto capire al Psg di voler aspettare per prolungare il proprio contratto oltre il 2023. La Pulce deciderà solo dopo il Mondiale in Qatar e più verosimilmente quasi al termine della prossima annata. Per il calciatore ci sarebbero tre opzioni: rinnovare col Psg, andare in MLS, dove l'Inter Miami sembra favorita, oppure il clamoroso ritorno al Barcellona, ipotesi che non deve essere scartata visto il feeling tra la piazza e il calciatore.