Messi, regalo post Mondiale ai compagni dell’Argentina: arriva l’iPhone d’oro

Il sette volte Pallone d'Oro ha scelto un regalo speciale per tutti coloro che hanno partecipato alla spedizione in Qatar dell'Argentina.

La vittoria dell' Argentina ai recenti Mondiali in Qatar è stata celebrata dai tifosi con incredibile passione. Lo stesso hanno fatto i calciatori che hanno alzato la Coppa al cielo. In particolare Lionel Messi che ha raggiunto finalmente l'ambito traguardo.

Per fare questo, l'argentino si è messo in contatto con l'imprenditore Ben Lyons, CEO di iDesign Gold, che ha dichiarato: "Lionel è uno dei clienti più affezionati di iDesign Gold. Si è messo in contatto con noi un paio di mesi dopo la finale della Coppa del Mondo. Voleva fare un regalo speciale a tutti i componenti della squadra e dello staff per celebrara la straordinaria vittoria. Non voleva però il solito regalo di orologi, così gli ho proposto iPhone dorati con incisi i loro nomi. L'idea gli è subito piaciuta".