Messi: “Rimpiango di non aver chiesto la maglia a due calciatori in carriera”

La Pulce si racconta tra infanzia e aneddoti passati

INFANZIA - Il Messi più intimo prende parola e racconta le difficoltà avute da piccolo quando lasciò la sua Argentina per andare a Barcellona: "Avevo quattro o cinque anni e già andavo in giro con il pallone tra i piedi. Mi ricordo delle mie prime partite su un campo vero, quello del Club Grandoli. Ho fratelli, ho cugini più grandi e ci vedevamo sempre per giocare. Non ho ricordo di come fosse il mio primo pallone ma so che lo portavo sempre con me". Il pallone come miglior amico, anche perché con gli anni e la partenza per Barcellona alcuni legami andarono persi: "Quando tornavo da Rosario piangevo sempre, volevo tornare a Barcellona per continuare a fare quello che avevo sempre fatto, ma mi costava lasciare tutto quello che avevo e sapevo che non sarei tornato per almeno altri sei mesi. Ho perso molte amicizie perché comunicare era davvero difficile. Adesso i ragazzi di 13-14 anni hanno il cellulare ma ai miei tempi non era così. Ho smesso di parlare con parecchi amici a causa della distanza".