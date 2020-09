Messi saluta Vidal e fa sognare i tifosi dell’Inter: “Sono sicuro ci incontreremo di nuovo…”

Arturo Vidal è pronto a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Il cileno ha salutato Barcellona ed è atterrato a Milano nella notte con tanto di primissime parole da “quasi” calciatore nerazzurro. Tanti i messaggi arrivati al centrocampista per auguragli una buona nuova avventura. Tra questi anche quello, molto importante anche in ottica mercato, di… Lionel Messi.

Messi: il saluto a Vidal che fa sognare i tifosi dell’Inter

“Ti conoscevo solo da avversario e mi sei sempre sembrato un fenomeno, ma poi ho avuto la fortuna di conoscerti personalmente e mi hai sorpreso ancora di più”, inizia così il messaggio pubblicato su Instagram da Messi per salutare il Guerriero. “Sono stati due anni in cui abbiamo condiviso tantissime cose e ti sei fatto notare molto. Lo spogliatoio sentirà tantissimo la tua mancanza. Ti auguro il meglio per questa tua nuova tappa nel tuo nuovo club. Ci incontreremo di nuovo, ne sono sicuro”.

Un messaggio che potrebbe anche essere interpretato come un segnale in ottica futura con i rumors precedenti che volevano Messi in maglia Inter. Chissà. Nella Milano nerazzurra sono tornati a sognare…