Messi scrive ad Aguero, su Facebook spunta Georgina Rodriguez: “Ronaldo è il migliore”

Il commento della compagna di CR7 al post di Messi per il Kun

Ebbene sì perché lady Cristiano Ronaldo è stata pizzicata a lasciare un messaggio decisamente - ci permettiamo di dirlo - fuoriluogo. L'account ufficiale, certificato come tale, della modella e compagna di CR7 ha voluto metterci del suo per accendere, come se ce ne fosse bisogno, la rivalità tra il portoghese e l'attaccante argentino sette volte Pallone d'Oro. "Ronaldo è il migliore", ha scritto Georgina ricevendo oltre 500 risposte, non certamente in tono positivo. Da capire se sia stata effettivamente lei a commentare o si sia trattato di una sorta di gaffe da parte di chi gestisce il suo profilo Facebook. Certo è che il commento è fuori dal contesto...