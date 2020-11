Messi segna su punizione più di tutta la Juventus e il Real Madrid: il Barcellona punge le rivali…

Nell’era social basta poco a scatenare rumors e polemiche, ma anche qualche sfottò di sana competizione. Ecco allora che una statistica condivisa da ESPN su Twitter e Instagram, porta il Barcellona ad esaltare le doti del suo numero 10: Lionel Messi. Allo stesso tempo, a “prendere in giro”, in un certo senso, le rivali. Su tutte Juventus e Real Madrid.

Messi: più gol su punizione di Juventus e Real Madrid

Una grafica pubblicata da ESPN mostra come negli ultimi dieci anni, considerando i cinque campionati più importanti d’Europa, Lionel Messi abbiamo messo a segno la bellezza di 33 calci piazzati. Nessuno ha fatto meglio di lui e, anzi, nessuna squadra intera è riuscita a batterlo.

Nella classifica, infatti, la Juventus che si posiziona al secondo posto ne ha segnati 31. Il Real Madrid, terza, “solo” 26. Al quarto posto anche la Roma con 24. Ma è proprio questo incredibile dato che ha scatenato il Barcellona e la voglia di esaltare il proprio numero 10. “Ratioed by Messi“, ha scritto su Twitter il club blaugrana provando diverse reazioni dai tifosi, non solo quelli catalani ma anche e soprattutto da quelli rivali che non l’hanno presa molto bene…