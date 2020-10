Messi, super jet di lusso da 12 milioni per viaggiare in Argentina

Una cucina e due bagni, ma non stiamo parlando di una casa, bensì di un jet di lusso che Lionel Messi avrebbe usato per partire alla volta dell’Argentina per gli impegni con la propria Nazionale. Come riporta il Sun, La Pulce ha voluto anche invitare anche alcuni connazionali a partire con lui.

Messi: 12 milioni per un super jet di lusso

Come scrive il tabloid, al fine di far evitare rischi inutili ai compagni di Nazionale per partire dall’Europa all’Argentina, Messi avrebbe deciso di partire col suo jet e di invitarli a volare con lui. Lo spazio non manca dato che il mezzo può trasportare fino a 16 persone ed è dotato di tutti i comfort possibili. Oltre ai due bagni e alla cucina già citati, molte altre comodità e caratteristiche personalizzate. I divani extra lusso ma anche le scalette per salire sopra il mezzo con i nomi della famiglia. Leo, Antonella, Thiago, Ciro e Mateo.

In volo con Messi dovrebbero essere andati Paulo Dybala, Juan Foyth, Marcos Acuna, Lucas Ocampos e Nicolas Otamendi.