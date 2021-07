Messi svincolato, bizzara proposta dell’Ibis Sport Club: essere “il peggiore” e giurare allo specchio che…

Il curioso tentativo del club brasiliano per convincere La Pulce a firmare...

Sono ore bollenti per il futuro di Lionel Messi . La Pulce dalla mezzanotte odierna è svincolata dal Barcellona e quindi libera di firmare per un altro club. Dal Brasile è arrivata una prima proposta davvero curiosa da parte dell' Ibis Sport Club , una squadra che si fa vanto di essere... la peggiore del mondo.

L' Ibis Sport Club , il cui account Twitter sottolinea con orgoglio di aver trascorso tre anni e undici mesi senza vincere una partita, aveva già tentato in passato l'approccio con La Pulce, ma questa volta "pare fare sul serio" con tanto di contratto pubblicato online con tutto quello che sarebbe disposto ad offrire a Lionel Messi in caso di firma.

Il documento è diventato in poche ore virale sul web e il motivo è facilmente comprensibile: una serie di clausole davvero bizzarre. La prima riguarda la durata dell'accordo, fissata in 15 anni a partire da oggi 1 luglio. Lo stipendio, in base alla produttività ma con la clausola che non può segnare molti gol o vincere partite perché all'Ibis si amano le sconfitte.