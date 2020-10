Messi, tra Real Madrid e CR7: “Con Cristiano il Clasico era un’altra cosa. Spero possa esserci con Juventus in Champions”

Interessante intervista rilasciata ai microfoni di DAZN da parte di Lionel Messi in vista del Clasico di Spagna tra il suo Barcellona e il Real Madrid. Il fuoriclasse argentino ha commentato la partita di Liga che lo verrà impegnato nel weekend e ha colto l’occasione per parlare anche del rivali di sempre: Cristiano Ronaldo, ora alla Juventus, sua prossima antagonista in Champions League.

Messi: “Con Cristiano il Clasico era un’altra cosa”

“Quello con Cristiano Ronaldo è stato ed è ancora oggi un duello speciale, che rimarrà per sempre”, ha dichiarato Messi. “La nostra sfida è durata molti anni e non è facile mantenere certi livelli a lungo. Anche le nostre squadre erano molto esigenti: Real Madrid e Barcellona, i due club più forti del mondo. Competere alla pari per così tanti anni è una cosa che rimarrà per sempre nella storia del calcio. Il duello fra me e Cristiano Ronaldo è stato molto bello a livello personale e credo che la gente si sia divertita a vederci. Non solo i rispettivi tifosi del Real Madrid e del Barça, ma in generale tutti gli appassionati di calcio. Hanno visto un grande spettacolo. Speriamo di regalare loro ancora altre emozioni”.

E sulla Champions League che mercoledì potrebbe vederli ancora in campo da avversari nella sfida tra Barcellona e Juventus: “Ovviamente quando Cristiano giocava nel Real Madrid le partite erano speciali, contro di loro lo sono sempre, ma con Cristiano in campo avevano un significato particolare. Ormai è il passato, ora si guarda avanti, alla sfide di oggi. Mercoledì ci potrebbe essere questa gara e mi auguro che Cristiano possa esserci e possa guarire presto dal Covid-19”.