Messi: tre magliette per “aiutare” il piano vaccini per giocatori prima della Copa America

La grandezza di Lionel Messi non è solo quella che tutto il mondo del calcio può ammirare sul campo da gioco. Il 10 argentino è da sempre molto attento alle vicende relative al suo Paese. E non solo. Infatti, come riportato dal The Guardian, La Pulce si è resa protagonista di un bel gesto significativo: ha aiutato all’acquisto di vaccini per i calciatori sudamericani. In che modo? Regalando 3 sue magliette…

Messi: 3 maglie per 50 mila dosi di vaccino

Come spiega il tabloid inglese, Messi ha contribuito ad ottenere 50.000 vaccini anti Covid dalla Cina per portare a termine un piano ambizioso ma controverso per avere tutti i calciatori del Sud America pronti prima della Copa America di questa estate.

L’accordo con la società farmaceutica cinese Sinovac è stato raggiunto dopo che Messi ha donato tre maglie autografate. “I direttori di Sinovac hanno manifestato la loro ammirazione per Lionel Messi, che ci ha gentilmente inviato tre magliette per loro”, ha scritto su Twitter il funzionario Conmebol Gonzalo Belloso.

Alcuni dei 50.000 vaccini andranno alle 26 squadre di prima divisione maschile dell’Argentina. “L’idea è di vaccinare tutte le squadre di prima divisione argentina”, ha detto Bellos. “Vogliamo che tutti i calciatori vengano vaccinati prima della Copa América perché chiunque di loro potrebbe essere chiamato a giocare”.