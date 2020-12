Messi, una birra ad ogni portiere al quale ha segnato: l’iniziativa della Budweiser con 644 bottiglie speciali

Lui ha fatto 644 con la maglia del Barcellona. La Budweiser manderà, invece, 644… birre ad ogni portiere che ha subito una delle sue reti. Succede anche questo quando ti chiami Lionel Messi e superi il record di gol con una stessa maglia che fino a poco tempo fa apparteneva a Pelé.

Da quanto si apprende dai profili social del noto brand di birra con il quale il numero 10 del Barcellona ha da tempo firmato un accordo commerciale, l’azienda, per festeggiare il traguardo della Pulce, ha deciso di festeggiare a modo suo il record di gol appena raggiunto.

Budweiser manderà una speciale bottiglia personalizzata per ogni gol segnato ad ognuno dei portieri che Leo ha affrontato nella sua carriera. Per la precisione, quindi, saranno ben 644 birre. Tutte numerate in edizione limitata dal numero 1 al numero 644 appunto.