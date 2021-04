Messi, vaccino cinese per partecipare alla Copa America con l’Argentina

La Pulce e tutta la Nazionale Albiceleste potrebbe ricevere il vaccino per prendere parte all'evento questa estate

Redazione ITASportPress

Ha mancato nelle scorse ore la possibilità di portarsi in vetta alla classifica de La Liga con il match di recupero del suo Barcellona contro il Granada. Eppure per Lionel Messi potrebbe esserci una buona notizia: presto verrà vaccinato per il Covid-19.

Come afferma TV3, la cui notizia viene riportata anche da Marca, La Pulce blaugrana e il resto della Nazionale argentina dovrebbero ricevere presto il vaccino cinese contro il coronavirus in modo da poter prendere parte alla Copa America che si terrà in estate.

IL PIANO - Dalle notizie in arrivo dalla nota emittente, si apprende che la Confederazione sudamericana di calcio ha messo in atto delle regole precise al fine della partecipazione all'evento per le nazionali: "Il vaccino ci offre l'opzione di salvaguardare tutti. La squadra non è formata dai soli calciatori. In questo modo l'intera organizzazione avrà la possibilità di essere vaccinata", ha detto il presidente della Conmebol Alejandro Dominguez.

Da quanto si apprende, la Conmebol ha già ricevuto 50.000 dosi del vaccinoSinovac, anche se non è stato ancora autorizzato in Argentina. Per questa ragione alcuni giocatori argentini potrebbero trovarsi a doversi spostare in Uruguay per ricevere la loro dose. Messi e compagni saranno dunque vaccinati per poter prendere parte alla prossima Copa America.