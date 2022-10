Messi verso il Mondiale: “C’è preoccupazione per gli infortuni. Se ti fai male ora…”

Il Mondiale tra un mese e la prima preoccupazione dei calciatori è quella di non farsi male. Anche un mostro sacro come Lionel Messi non ha nascosto il timore per gli infortuni e parlando a Direct TV Sport ha avuto modo di soffermarsi anche sui colleghi dell'Albiceleste che giocano in Italia, Di Maria e Dybala, alle prese con acciacchi fisici.