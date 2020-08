Messi via dal Barcellona, la Carrarese fa sognare i tifosi… ma per poco

La notizia bomba dell’addio di Lionel Messi dal Barcellona ha mandato in tilt ogni tipo di media. Giornali, tabloid e social network sono stati intasati dalle reazioni su quello che sarà un divorzio tra uno dei club più importanti al mondo e il giocatore più forte di sempre. Tante le squadre che adesso sognano il grande colpo e tra queste anche una decisamente inattesa. La Carrarese…

Messi: sogno della Carrarese… ma per poco

La società che milita in Serie C ha voluto commentare la notizia dell’addio di Messi dal Barcellona. Un semplice e ironico tweet che per pochi istanti ha fatto sognare i tifosi. “A volte i sogni diventano realtà…”, ha scritto la Carrarese commentato una foto di Messi su Twitter e scatenando l’incredulità di molto utenti e tifosi.

Peccato, però, che nella seconda parte del messaggio, il club sia tornato coi piedi per terra scrivendo: “… ma non è il nostro caso”. Insomma, una sorta di scherzo che ha sicuramente portato visibilità e tanti like.

