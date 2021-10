Messi: “Vincere settimo Pallone d’Oro sarebbe fantastico ma non sono in pole”

L'argentino non si sente favorito per il Pallone d'Oro

Lionel Messi, attaccante del Paris Saint-Germain e dell'Argentina, ha parlato della possibilità di vincere il settimo Pallone d'Oro. “Non mi considero un favorito e non mi è mai piaciuto parlarne prima che si conoscesse il risultato. Sarebbe fantastico vincere un altro Pallone d'Oro. Essere l'unico giocatore ad aver vinto sei di questi premi è già una sensazione incredibile. Ottenere il settimo Pallone d'Oro sarebbe incredibile. L'estate scorsa ho vinto il trofeo che mi mancava, la Coppa America, e per me è stato il culmine. Se vinco un altro Pallone d'Oro sarò molto felice e grato, ma non ci penso ", ha detto Messi in un'intervista a France Football.