Messi, vittoria e gol numero 600 con la 10 del Barcellona. E quel record di Pelé…

Lionel Messi ha siglato almeno un altro record. Diciamo almeno perché la serata contro il Levante sta creando un po’ di confusione tra i vari media. Infatti, il gol della Pulce ha permesso al Barcellona di vincere e all’argentino di segnare la sua marcatura numero 600 proprio con la casacca numero 10. Inolre, con la stessa divisa blaugrana, il calciatore sei volte Pallone d’Oro è arrivato a ben 642 marcature con lo stesso club. Come Pelé o quasi…

Messi da record col Barcellona

Se il club blaugrana esalta Messi per la rete numero 600 con la maglia numero 10 – ricordiamo che La Pulce non iniziò la sua avventura in Catalogna con lo stesso numero – alcuni media danno l’argentino al pari di Pelé per gol fatti con la stessa squadra. 642 a 642. Il record di Messi e del brasiliano sarebbe lo stesso se non fosse che c’è un gol a far discutere con diversi siti specializzati che vedono O’Rey ancora avanti di un gol con 643, tutti con la maglia del Santos.

In ogni caso, il fuoriclasse classe 1987 ha realizzato il gol vittoria che gli consente di migliorare ancora le sue statistiche in maglia blaugrana. Messi ha partecipato direttamente a 900 goal in 746 partite ufficiali con la maglia del club catalano: 642 gol e 258 assist.