Messina, Zeman jr lascia la guida tecnica: al suo posto Spada

Il Messina Calcio cambia allenatore. Saluta Karel Zeman, figlio di Zdenek. Il tecnico boemo arrivato a novembre non è riuscito a risollevare del tutto la formazione siciliana, come testimoniano i 16 punti in 13 gare. Di fronte a questo scarso bottino, Zeman junior avrebbe deciso di rassegnare le dimissioni e rinunciare alla guida tecnica della squadra. Al suo posto è stato scelto Giuseppe Spada, allenatore della formazione juniores del Messina. Il suo incarico sarà provvisorio, in attesa di un quadro maggiormente chiaro.