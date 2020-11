“Mi chiamo Francesco Totti” in diretta tv oggi: il film dedicato al capitano giallorosso

“Mi chiamo Francesco Totti”. Andrà in onda oggi lunedì 16 novembre 2020 il docufilm tratto dal libro “Un Capitano” scritto proprio dallo stesso Francesco Totti con Paolo Condò ed edito da Rizzoli. Sarà un’intera serata dedicata all’ex capitano della Roma e alla sua vita, dentro e fuori dal campo.

Totti, dove vedere il film in diretta e streaming

Come detto, andrà in onda in prima tv oggi, lunedì 16 novembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e su Sky Sport Serie A, il film speciale dedicato all’ex capitano della Roma. Una serata interamente dedicata al numero 10 giallorosso che potrà essere vista sulla nota emittente televisiva anche in diretta streaming.

“Mi chiamo Francesco Totti” sarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV. In occasione di questa prima tv, la programmazione di Sky Sport Serie A sarà per lo storico capitano della Roma. Si vivranno i momenti più belli della vita da calciatore e non solo. Da “Una giornata con Francesco Totti” per rivivere alcune tra le sue più belle partite con la maglia del club della Capitale, fino a diversi speciali come l’appuntamento con “History Remix Speciale Totti.

La conclusione arriverà con “Grazie Totti, l’Ultima Partita” che, come dice il titolo, permetterà di rivivere l’ultima gara da capitano, la festa e il saluto finale al popolo giallorosso.