Micah Richards rivela: “Balotelli non piaceva perché era pupillo di Mancini. Con Guardiola andrebbero d’accordo”

Micha Richards racconta il ‘suo’ Mario Balotelli. L’ex difensore del Manchester City, con un passato anche alla Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Goal di Super Mario e del suo passato in Citizens quando i due erano compagni di squadra.

Tante curiosità rivelate dal classe 1988 sia in riferimento al passato, ma anche in ottica futura…

CON PEP – “A Pep probabilmente piacerebbe: ama il calcio come Mario, genuinamente”, ha rivelato Micha Richards riguardo al possibile rapporto tra Balotelli e l’attuale allenatore del Manchester City Pep Guardiola. “Poi Pep è un grande perfezionista. Quando Sterling fa tripletta, continua a urlargli sempre. Questo non credo che piacerebbe a Mario e penso che non reagirebbe bene, ma a livello umano andrebbero d’accordo”.

COL MANCIO – E sul passato: “A molte persone non piaceva, perché era il pupillo di Mancini. Ne combinava più degli altri, ma trovava sempre spazio in campo”, ha raccontato il difensore sul rapporto tra Balo e Mancio. “Mario è una grande persona, è solo che fa cose folli. È uno dei migliori con cui ho mai giocato in termini di abilità, tiro, tecnica. È incredibile. Avrei voluto che fosse rimasto di più, molte persone lo avevano preso di mira, ma c’era molto di più rispetto a quello che la gente vedeva. Fuori dal terreno di gioco era una persona genuina”.