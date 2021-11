Miccoli choc: condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi di carcere

Miccoli chiederà al Tribunale di Sorveglianza l'applicazione di misure alternative, ma è inevitabile un passaggio in carcere

Una batosta forte per l'ex calciatore del Palermo Fabrizio Miccoli condannato in via definitiva a tre anni e sei mesi di carcere. Lo ha stabilito la seconda sezione della Cassazione, visto che l'ex calciatore dovrà scontare la pena: secondo la giustizia, Miccoli commissionò un'estorsione aggravata dal metodo mafioso a Mauro Lauricella, figlio del boss della Kalsa Antonino "u scintilluni", già condannato a sua volta in via definitiva a 7 anni di carcere. Accolta dunque la richiesta del sostituto procuratore generale della Suprema Corte, Fulvio Baldi, di rigettare il ricorso di Miccoli.