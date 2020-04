Miccoli: “Il segreto del Lecce? Liverani, un martello che non si accontenta mai”

Una lunga carriera alla quale ha posto termine nel 2015, quella nel passato di Fabrizio Miccoli. L’ex attaccante, in queste ore, ha parlato nel corso di una diretta Instagram insieme al giocatore del Lecce Marco Mancosu.

EMERGENZA – “In questo momento c’è tanta gente che ha bisogno di aiuto. Lunedì metterò qualcosa all’asta per devolvere dei soldi in beneficenza: nei prossimi giorni lo comunicherò ufficialmente, anticipo soltanto che saranno tre maglie numero 10”.

LECCE – “I salentini hanno giocato delle grandi gare, per me il segreto sta nel lavoro di Liverani. E’ bello veder giocare questa squadra, è da tanto che non vedevo una neopromossa così in A. Il Lecce non ha mai fatto barricate e questo è un altro merito del tecnico. Liverani è un martello che non si accontenta mai. Il mio sogno da bambino? Era quello di segnare sotto la Curva Nord. L’ho realizzato in parte, quando per la prima volta sono andato a segno nella partita contro il Prato”.