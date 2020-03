Michela Persico, lady Rugani confessa: “Io positiva al coronavirus e aspetto un figlio da Daniele. Ho paura…”

Sono stati giorni complicati in casa Rugani. Il difensore della Juventus è risultato positivo al coronavirus. Poche ore più tardi anche la compagna Michela Persico ha subito la stessa sorte. La stessa showgirl aveva tranquillizzato tutti sulle sue condizioni attraverso un messaggio su Instagram, ma dalle colonne di Chi, arrivano sensazioni ed emozioni contrastanti e una notizia molto bella nonostante il momento d’emergenza.

PAURA – “Io e Daniele aspettiamo un figlio. Non riesco nemmeno a parlarne, i medici mi hanno rassicurato ma ora ho paura. Non posso vedere nessuno, ma ce la farò”. Secondo quanto si apprende la Persico sarebbe già entrata nel quarto mese di gravidanza ed è attualmente in isolamento a casa, mentre Rugani si trova in quarantena al J Hotel. “Daniele non aveva sintomi, poi improvvisamente due linee di febbre, quasi niente, ma è partito il controllo. Positivo. Ma stava bene. Anch’io non ho sintomi e sto bene. Ma devo capire cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma ho una paura infinita”.