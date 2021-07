Michele Placido e la cena con Allegri: “Vi dico su chi punterà la Juventus…”

Il racconto del noto volto dello spettacolo

Redazione ITASportPress

Interessante intervista riportata da calciomercato.com di Michele Placido, noto attore e regista italiano, rilasciata a Tuttosport durante l’Europeo. L'uomo di spettacolo ha rivelato di essersi trovato a cena con Massimiliano Allegri, mister della Juventus, e di avergli chiesto qualcosa in merito alla prossima stagione.

AMICIZIA -"Mia moglie Federica fa la produttrice ed è molto amica di Ambra, la compagna di Allegri. Così ogni tanto ci si incontra a Roma", ha esordito Placido. "Andare a cena con Allegri è divertente: è un toscanaccio, uno da tavolata e con la battuta sempre pronta".

SULLA JUVENTUS - “Non sono riuscito a trattenermi e qualche curiosità sulla Juve gliel’ho chiesta. In primis gli ho dato il bentornato a casa. Perché la Juventus è casa sua. Ho trovato Max molto felice, carico, abbronzato, bello pimpante e pieno di energia positiva. Non voglio criticare Sarri e Pirlo, che sono due professionisti, però entrambi ad un certo punto mi sono sembrati un po’ spaventati alla guida della Juventus. Max no, ha una personalità che trascina, è molto sicuro e alla fine il suo carattere fa la differenza. Si parla tanto e di tutti, ma quello che negli ultimi anni ha vinto di più è Allegri. Ed è anche il tecnico italiano che recentemente si è avvicinato maggiormente alla Champions. Il suo ritorno è una ventata di aria positiva: Max è un vincente, proprio come la Juventus. E sono convinto che con lui riconquisteremo subito lo scudetto".

CR7 - Non poteva mancare il capitolo Cristiano Ronaldo: "Mi sembra di non avergli chiesto nulla. Di Cristiano si sa tutto, è una star mondiale. La nuova Juve? Penso punterà molto su Dybala e anche su Kulusevski. Mi ha parlato molto bene dello svedese, lo considera un giocatore di livello europeo e ne apprezza fantasia e doti fisiche". "Con il ritorno di Allegri inizia un nuovo ciclo e, personalmente, credo che si potrebbe aprire anche senza una stella come Ronaldo".

COME L'ITALIA - "A me piacerebbe una Juventus stile Italia di Mancini. Una Juventus fatta di amici. Perché stima, amicizia e chiarezza sono importanti per ottenere i risultati. Agnelli e Allegri hanno un bel rapporto, ma è importante che questo feeling venga allargato anche a tutti i dirigenti. All’Europeo ha vinto l’amicizia di Mancini e Vialli, la loro solidarietà. Sono stati due straordinari condottieri".