Midtjylland-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo ale 18:45 per la seconda giornata di Europa League.

Dopo la vittoria in campionato sul Verona, ecco Midtjylland-Lazio , seconda sfida del girone di Europa League . La partita si giocherà questa sera, giovedì 15 settembre alle ore 18:45 e si annuncia con grande spettacolo e gol.

Padroni di casa con il tridente formato da Isaksen e Sisto alle spalle di Kaba, Lazio che si giocherà le chance di vittoria con la formazione migliore. Spazio dunque a Immobile in attacco con Zaccagni e Felipe Anderson ai lati. Assente l'infortunato Lazzari sulla corsia di destra. Hysaj prenderà il suo posto.

Midtjylland-Lazio, si giocherà giovedì 15 settembre 2022 all'Arena Herning di Herning, in Danimarca. Calcio d'inizio alle ore 18:45. La sfida, valida per la seconda partita del girone di Europa League sarà visibile su DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv e console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile anche su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Sky Q.