Miglior giocatore africano: Salah-Mané, è derby Reds. C’è anche Koulibaly

Si avvicina la fine dell’anno e con essa anche i premi per i migliori degli ultimi dodici mesi. Tra i riconoscimenti più importanti c’è anche quello riservato al miglior giocatore africano. Il detentore delle ultime due edizioni è Mohamed Salah. L’egiziano è esploso con le maglie di Roma e Liverpool. Proprio con i Reds ha conquistato la Champions League quest’anno. Ma il suo tris è messo in discussione dalla stagione monstre di un compagno di squadra: Sadio Mané. Sembrano loro, partner di reparto nell’attacco di Jurgen Klopp, i grandi favoriti per la vittoria del premio. Attenzione agli outsider. Tra questi c’è anche Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli reduce da una prima parte di stagione vissuta su altissimi livelli.