Mihajlovic, aperta la camera ardente: tutti presenti per l’ultimo saluto al guerriero

Tifosi, amici, colleghi e tantissimo affetto per l'ultimo saluto a Sinisa.

Aperta la camera ardente al Campidoglio per l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic , l'ex calciatore e allenatore morto venerdì scorso all'età di 53 anni per una leucemia mieloide acuta. La camera ardente resterà aperta fino alle 18 odierne.

Sono stati davvero tanti gli appassionati e tifosi in fila per rendergli omaggio. Avendo vestito in Italia le maglie di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter e da allenatore quelle anche di Inter (da vice di Mancini), Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino e Bologna.