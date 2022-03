Mihajlovic: “Devo fermarmi per affrontare di nuovo la malattia”

Novità per il mister serbo

DI NUOVO IN CURA - "Come sapete svolgo ciclicamente delle analisi molto approfondite dopo che due anni e mezzo fa sono stato colpito da leucemia mieloide ad alto rischio. Sapete tutti qual è stato il percorso che mi ha portato ad un trapianto di midollo. In questi anni la mia ripresa è stata ottima, ma queste malattie sono subdole e bastarde. Dalle ultime analisi sono emersi dei campanelli di allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa della malattia. Per evitare che questo possa accadere mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere questa ipotesi negativa. Questa malattia è molto coraggiosa per tornare da uno come me. All'inizio della prossima settimana mi dovrò assentare per farmi curare".