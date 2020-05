Mihajlovic, sicuro: “Ibrahimovic al Bologna o in Svezia”

Zlatan Ibrahimovic non giocherà nel Milan la prossima stagione. Sembra essere questa la certezza dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic che nel corso della sua intervista alla tv serba Vece sa Ivanom Ivanovicem ha rivelato di aver sentito l’attaccante svedese e di aver parlato insieme del suo futuro.

Due opzioni per lo svedese

Bologna o Svezia. Sicuramente non il Milan. Questo il futuro dello svedese secondo Mihajlovic: “Mi ha chiamato qualche giorno fa. Vedremo poi cosa sceglierà di fare in estate. Certamente il prossimo anno non rimarrà a giocare a Milano”. E ancora: “La domanda ora è se verrà da noi o se tornerà in Svezia. Sicuramente l’anno prossimo vorrà lottare per giocare in Europa”. Il tecnico del Bologna, molto amico dell’attaccante, dunque, non ha dubbi e lancia quella che sembra essere una vera e proprio bomba di mercato. In casa rossonera erano già stati diversi gli indizi che stavano allontanando Ibrahimovic dal Diavolo: contratto in scadenza al 30 giugno, l’arrivo di Rangnick e l’addio do Boban e la volontà della società di cambiare obiettivi anche in chiave mercato. Anche lo scorso inverno, erano state tante le voci sul centravanti anche accosto proprio al Bologna, ma alla fine lo svedese aveva optato per la maglia rossonera. Vedremo, quindi, se questa volta qualcosa cambierà.

La statua di Ibrahimovic rimessa in sesto

Sempre a proposito dell’attaccante svedese, è di poche ore fa la notizia che la sua statua a Malmö sarà ripristinata. Dopo gli atti vandalici subiti, l’opera d’arte dedicata a Ibrahimovic è stata sistemata e verrà riposizionata, questa volta in altro luogo e non più all’esterno dello stadio: “La statua di Ibrahimovic starà ancora a Malmö ma questa volta non all’esterno dello Swedbank Stadium. Verrà posizionata in un altro posto”. Queste le parole del portavoce del comune di Malmö Anders Malmstrom ai media svedesi.