Mihajlovic-Ibrahimovic, duetto a Sanremo. Amadeus: “Solo Sinisa poteva convincerlo”

C’è grande attesa per la terza serata del Festival di Sanremo. Stavolta tocca alla gare delle cover, ma è anche l’occasione per assistere a un duetto straordinario tra Zlatan Ibrahimovic, protagonista al suo debutto sull’Ariston, e Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna. Un’esibizione difficilmente immaginabile tempo fa. Secondo il direttore artistico Amadeus, infatti, sarebbe tutto merito dell’allenatore dei rossoblù. Queste le sue parole ai microfoni di Rai 1: “Zlatan non vuole cantare ma l’unico che può far cantare Ibra è Sinisa: Mihajlovic gli ha detto ‘tu canti’ e faranno un duetto stasera”. Ora non resta che attendere il momento dell’esibizione live del nuovo duo.