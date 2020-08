Mihajlovic positivo al Covid-19, la moglie: “Siamo tutti peccatori”

Ha destato molto clamore e preoccupazione la notizia della recente positività al coronavirus di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna, dopo essersi sottoposto al tampone al rientro dalle vacanze in Sardegna, si è ritrovato alle prese col Covid-19. Dopo aver combattuto e vinto la battaglia contro la leucemia, in tanti sono rimasti sorpresi da quella che è stata definita come una “leggerezza” da parte del serbo in un momento così delicato della sua vita. A voler dire la sua, e rispondere anche alle tante critiche, è stata la moglie Arianna, attraverso un messaggio sui social.

Mihajlovic, la moglie: “Siamo tutti peccatori”

“Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori“. Questo il messaggio che la signora Arianna Rapaccioni Mihajlovic ha voluto mandare a tutte le persone che hanno giustamente o ingiustamente giudicato il mister del Bologna e la sua famiglia per le vacanze in Sardegna. Mihajlovic, infatti, è stato immortalato mentre era in vacanza in Costa Smeralda tra una partita con gli amici e una serata in ristorante. Atteggiamento che non è piaciuto a molti utenti sui social che hanno criticato lui e la sua famiglia.