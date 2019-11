Mihajlovic torna a parlare in conferenza: “Quattro mesi difficili, medici straordinari”

Conferenza stampa per Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, tornato a parlare dopo i mesi di cura per la leucemia. In un clima di gioia e commozione, l’allenatore ha comunicato le sue comunicazioni in compagnia dei medici curanti.

Presenti in sala anche i giocatori rossoblù, per i quali ha parlato il centrocampista Dzemaili: “Dire che ci sei mancato è poco, volevamo farti questa sorpresa anche se in questo momento sappiamo che non sei molto contento con noi per l’ultima partita. Volevamo solo dirti che siamo molto contenti di averti qui”, ha detto il giocatore.

SINISA – Dopo Dzemaili, ecco prendere la parola il mister: “Grazie a tutti di essere qui. So che potevate essere anche di più ma per sicurezza mia non potevamo stare più di tanti qui. L’ultima volta ho annunciato la mia malattia e ho voluto che i medici fossero qui. Mi hanno dato tanto, supportato e sopportato”, ha detto subito Mihajlovic che si è soffermato a ringraziare ciascuno di loro, infermieri compresi.