Mijatovic: “Fossi stato nel Real Madrid non avrei mai lasciato andare Cristiano Ronaldo”

Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato sicuramente uno degli affari più grandi mai visti in Italia. Il trasferimento del portoghese dal Real Madrid è stato definito l’affare del secolo non solo per il livello tecnico del giocatore ma per l’impatto economico avuto sul brand bianconero e il mondo del calcio italiano. A parlare proprio dell’attaccante è stato Predrag Mijatovic, ex attaccante, ma anche ex direttore sportivo del Real Madrid dal 2006 al 2009.

Nel corso di una video diretta, Mijatovic ha commentato l’affare CR7 partendo dal principio, quando il club blancos lo strappò al Manchester United: “Sicuramente il trasferimento di Cristiano Ronaldo è stato lungo e difficile”, ha detto l’ex dirigente sull’approdo del campione dai Red Devils a Madrid: “Non dobbiamo dimenticare che era già campione d’Europa col Manchester United e aveva vinto anche un Pallone d’Oro. Non era facile piazzare un colpo del genere. Ma devo dire che nonostante la grande difficoltà, il colpo fu abbastanza rapido. Parlammo col suo agente e la cosa fu veloce e subito mettemmo nero su bianco tutto. La volontà di CR7 di trasferirsi al Real Madrid fu fondamentale, decisiva”. E poi una sorta di frecciata alla società madrilena: “Fossi stato ancora al Real io non avrei mai permesso a calciatori come Cristiano, Ramos o Modric di andare via. Sono giocatori che se anche non ti rendono come all’inizio, ti danno quel qualcosa in più all’interno della squadra. Pensate ad un giovane attaccante che arriva e vede tutto di CR7. O un difensore che impara dal migliore del mondo come Ramos. Nel calcio non si tratta solo di avere giocatori importanti ma anche di programmare quello che verrà”.

PER TUTTE LE NOTIZIE SUL GOSSIP CLICCA QUI