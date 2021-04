Mijatovic rivela: “Zidane mi disse di lasciarlo lavorare. Oggi tutti temono il Real”

Predrag Mijatovic, ex giocatore del Real Madrid, ha commentato il passaggio del turno dei Blancos in Champions a spese del Liverpool dopo il doppio confronto concluso con una vittoria all’andata e un pari per 0-0 al ritorno. Come riporta il sito Uefa, l’ex calciatore ha elogiato il lavoro del mister dei madrileni rivelando cosa questo gli disse in tempi non sospetti: “Zidane aveva ragione. Aveva detto che bisognava lasciarlo lavorare e che avremmo tirato le somme alla fine”, ha detto Mijatovic. “Il Real Madrid è vivo in Liga e Champions League. Sono certo che le altre squadre in semifinale saranno preoccupati che ci sia il Real. Ho detto tempo fa che sarebbero andati in finale. Il Chelsea è migliorato molto con Tuchel, ma saranno sicuramente preoccupati”.

In semifinale, appunto, i blancos troveranno l’ottimo Chelsea del mister Tuchel. Nell’altra sfida, invece, sarà l’ora di Paris Saint-Germain contro Manchester City dopo i rispettivi passaggi del turno contro Bayern Monaco e Borussia Dortmund.