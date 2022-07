Milan, Adli: “Ho scelto la più grande squadra italiana. Pioli? Parla in francese ma…”

Le parole di uno dei nuovi arrivati in casa rossonera.

Yacine Adli , uno dei volti nuovi del Milan 2022-2023, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il calciatore, che aveva firmato prima della fine della passata annata, ha raccontato alcuni momenti particolari vissuti "dall'esterno" ma non solo.

Sull'ultima stagione del Milan, il francese ha detto: "Il momento che mi ha gasato di più? Ovviamente l'ultima partita con la festa scudetto. Se avessi potuto sarei entrato nella televisione per fare festa insieme a loro. Sono stato veramente contento".

Sulla scelta di andare al Milan: "Quando ho firmato per il Milan non era ancora Campione d'Italia, ma era comunque il grande Milan, la più grande squadra italiana, che aveva vinto 7 Champions Leaue e 18 scudetti, ora 19. Perciò era già qualcosa di incredibile. Sono stato felice di sentire Maldini e Massara che mi chiedevano di venire qui, davvero qualcosa di incredibile. Ho sentito fin da subito che volevo venire a giocare qui".

Un aneddoto su mister Pioli: "Parla bene il francese, ma preferisco che mi parli in italiano per imparare più velocemente i termini tecnici perchè se fosse costretto a parlare la lingua madre di ogni giocatore per lui sarebbe difficile (sorride, ndr)".