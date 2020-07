Milan, Arnault torna all’assalto del club? Pronto un grande ritorno per la panchina

Mentre il Milan corre verso l’Europa League, ma anche verso l’ennesima rivoluzione tecnica con l’arrivo di Ralf Rangnick al vertice dell’area tecnica, si torna a parlare della possibile cessione del club.

Secondo quanto riporta La Repubblica, negli ambienti economici internazionali non si placano le voci di un incontro addirittura imminente tra Bernard Arnault e Gordon Singer.

Due ritorni eccellenti?

Il “Signor Louis Vitton” avrebbe idee molto chiare per la riorganizzazione dei quadri tecnici, con due clamorosi ritorni, quelli di Ariedo Braida come uomo-mercato e di Massimiliano Allegri come allenatore: con un tale scenario è facile immaginare che salterebbe in extremis l’arrivo di Rangnick, che ha però già trovato un accordo con il Fondo Elliott.

Arnault sarebbe disposto a mettere sul piatto un miliardo di euro. L’accelerata delle ultime ore, secondo La Repubblica, sarebbe da imputare ai passi in avanti sulla ristrutturazione di San Siro con annesse le aree commerciali, che farebbero molto gola al magnate francese.