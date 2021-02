Milan, Bennacer: “Ibrahimovic ci ha dato tanto. E quando urla in allenamento…”

In un’intervista rilasciata ad AFP, Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato della stagione dei rossoneri soffermandosi in modo particolare anche sull’apporto dato dal compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic e i suoi modi di… tenere alta la tensione nel corso degli allenamenti e delle partite.

A tutto Bennacer

“Quando vediamo che urla fa piacere, è meglio che se non dicesse nulla. Altrimenti significherebbe che non gli importa”, ha spiegato Bennacer sulla grinta dello svedese anche nel corso delle sessioni di allenamento. “Ci ha portato tanto. Con tutta l’esperienza che ha cerca di portarci al suo stesso livello, cerca sempre la perfezione. Ci dà molti consigli”. Sul campionato e la lotta scudetto l’algerino ha pochi dubbi: “Se non arriviamo fino in fondo quest’anno, tutto quello che abbiamo fatto prima che, da marzo, sarà dimenticato… Dobbiamo crederci. Dobbiamo farlo per noi stessi ma anche per riportare il Milan in alto. Il Milan deve tornare il club che era”.