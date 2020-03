Milan, Biglia sull’emergenza Coronavirus: “Meglio perdere la categoria che la vita, i giocatori devono metterci la faccia e dire basta”

L’emergenza Coronavirus sta bloccando il nostro Paese, con un numero di contagiati sempre più elevato. Una situazione che ha imposto uno stop a tutte le manifestazioni sportive, campionati di calcio compresi. In altre zone del mondo, tuttavia, si continua regolarmente a giocare, come ad esempio in Argentina, dove le gare andranno avanti a porte chiuse. Su questo argomento, ai microfoni della CNN, è intervenuto Lucas Biglia.

STOP – “Io preferisco perdere la categoria piuttosto che la vita. Il calcio è uno sport nel quale ci sono in ballo numerosi interessi, ma le priorità, in questo momento, sono altre. I giocatori devono metterci la faccia e dire che il calcio deve essere fermato: noi non siamo immuni”.